"För kommodige Stünnen": Autorenlesung mit Hartmut Großmann in Harsefeld

Harsefeld: Friedrich-Huth-Bücherei |

bo. Harsefeld. Eine plattdeutsche Lesung mit Musik "För kommodige Stünnen" genießen die Zuhörer am Sonntag, 13. November, in der Friedrich-Huth-Bücherei, Am Amtshof, in Harsefeld. Der niederdeutsche Autor Hartmut Großmann aus Stelle ist zu Gast und trägt um 17 Uhr Geschichten aus seinen beiden Büchern vor. In heiteren und nachdenklich stimmenden Texten schildert er Alltagsbegebenheiten, Kindheitserinnerungen und Erlebnisse als Sänger im Hamburger Shantychor "De Tampentrekker". Der 73-Jährige singt dazu Seemannslieder und Hamburger Gassenhauer.

• Karten für 8 Euro (Abendkasse 10 Euro) gibt es in der Bücherei.