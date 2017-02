bo. Buxtehude. Ein Wiedersehen von Klassikern der Filmgeschichte gibt es im Montagskino im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Am 6. März wird um 20 Uhr der Film "Zazie" gezeigt. In der französischen Komödie von Louis Malle aus dem Jahr 1960 kommt die zehnjährige Zazie mit ihrer Mutter aus der Provinz zu Besuch nach Paris. Während die Mutter sich mit ihrem Liebhaber trifft, erkundet Zazie die Hauptstadt auf eigene Faust.Wer möchte, kann im Kulturforum ab 18.30 Uhr an einem zwanglosen Essen teilnehmen. Dafür sind 10 Euro zusätzlich zum Film zu zahlen.• Eintritt zum Film: 5 Euro; Anmeldung zum Essen erforderlich unter Tel. 04161 - 502556; www.kulturforum-hafen.de