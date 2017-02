Freikarten für das Familienkonzert mit Nadine Sieben & Freunden in Buxtehude zu gewinnen

bo. Buxtehude. Zu einem Familienkonzert lädt Nadine Sieben am Sonntag, 26. Februar, in Buxtehude ein und zahlreiche musikalische Freunde haben für das Event um 17 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, zugesagt. Die Horneburger Sopranistin und dreifache Mutter möchte als Kinderlieder-Sängerin Familien Musik nahe bringen und organisiert ein Programm mit bester Unterhaltung für Kinder, Eltern und Großeltern:Der Kinderchor "Buxtehuder Stieglitze" und die "Voices of Gospel Changes" aus Leipzig treten auf. Die Geigenvirtuosin Saschka Haberl sowie der Sänger und Moderator Andre Holst geben sich die Ehre. Magier Peter Valance verblüfft mit Zaubereien. Tanzdarbietungen zeigen "Petra's Dance Crew" aus Harsefeld und die junge Tänzerin Sarah Jebrahim aus Hamburg. Der Besuch weiterer Überraschungsgäste aus der Theater- und Musicalwelt ist nicht ausgeschlossen.Das WOCHENBLATT verlost drei Mal zwei Freikarten für das Familienkonzert "Nadine Sieben & Freunde". Wer gewinnen möchte, schickt bis Mittwoch, 15. Februar, eine E-Mail an gewinnspiel@kreiszeitung.net, Stichwort: Nadine Sieben. Bitte den Absender mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer angeben.• Der Eintritt kostet 19,90 Euro (ermäßigt 14,90 Euro); Kartenverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012323 und auf www.reservix.de