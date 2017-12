Führung mit dem Nachtwächter in der Buxtehuder Altstadt

Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Ausgestattet mit Hellebarde, Laterne und Feuerhorn, nimmt ein Gästeführer in historischer Kleidung Besucher am Freitag, 15. Dezember, auf einen Nachtwächter-Rundgang durch die Buxtehuder Altstadt mit. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus, Breite Str. 2. Unterwegs erzählt er über jene Zeit, als der Nachtwächter die schlafende Bevölkerung von Feuer und Dieben warnte. Der launige Vortrag rund um die Stadtgeschichte ist gespickt mit pikanten Anekdoten aus der Estestadt.

• Gebühr: 8 Euro (Kinder 2 Euro).