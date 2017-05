Fünfter Edgar-Wallace-Filmabend im Buxtehuder City Kino

bo. Buxtehude. Krimi-Kult der 1960er Jahre steht am Samstag, 20. Mai, auf dem Spielplan des Buxtehuder City Kinos. Beim fünften Edgar-Wallace-Abend werden um 19.30 Uhr die Filmklassiker "Die seltsame Gräfin" und "Der Zinker" mit Joachim Fuchsberger, Günther Pfitzmann, Eddi Arent und Klaus Kinski in den Hauptrollen gezeigt. In der Pause gibt es ein "mörderisches" Buffet und eine "English Teatime" mit Gebäck.• Eintritt: 17 Euro inkl. Buffet und Tee; Tickets auf www.citykino-buxtehude.de