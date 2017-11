Für Buxtehuder Konzertreihe "My Six Stages" jetzt bewerben

Nachwuchsbands aus dem Kreis Stade aufgepasst: Für die erfolgreiche Buxtehuder Konzertreihe "My Six Stages" können sich die Newcomer jetzt bewerben. Die sechs Konzerte in der "Arena" des Freizeithauses (FZH) in Buxtehude finden in der Zeit vom 27. Januar bis zum 3. März statt. Die Anmeldefrist endet am 24. November.Die Stilrichtung der Bands ist egal. Sie bekommen für ihre "Arena"-Konzerte kompetente Betreuung und professionelle Technik zur Verfügung gestellt. Die Organisatoren dieser Konzertreihe machen Mut, sich zu bewerben: "Das ist eine gute Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre erste Bühnenerfahrungen zu sammeln." Lokale Größen wie "Mighty Daytimes", "Rap Jack" oder "Slanders" haben bei den "Arena"-Konzerten auch ihr Debüt gegeben.Alle Infos und Anmeldeformulare unter www.mysixstages.de