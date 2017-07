Gästeführung mit dem "Hasen" in Buxtehude

Buxtehude : Rathaus |

bo. Buxtehude. Bei den Has'- und Igel-Stadtführungen stehen kuriose Geschichten aus und um Buxtehude im Mittelpunkt. Im Kostüm des Hasen nimmt eine Gästeführerin Besucher am Freitag, 28. Juli, auf einen Rundgang durch die Estestadt mit. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus in der Fußgängerzone, Breite Straße 2.

An erster Stelle steht die Geschichte vom Wettlauf zwischen Hase und Igel. Durch die berühmte Sage sind die beiden Tiere schließlich die Buxtehuder Symbolfiguren geworden. Die Gästeführerin weiß aber auch von manch wundersamen Dingen zu berichten, wie zum Beispiel von der Jungmühle und dem heilenden Schmied.

Besucher erfahren, wie man Stadtdirektor in Buxtehude werden konnte, was es mit dem Entenlärm auf der Este auf sich hat und warum Theodor Storm nicht Bürgermeister geworden ist. Die Führung mit Charme und Esprit dauert rund eineinhalb Stunden.

• Gebühr: 7 Euro (Kinder 2 Euro).