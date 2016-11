Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen zum Volkstrauertag 2016 in den Regionen Buxtehude und Stade

Buxtehude : Stadtpark |

(bo). Im Rahmen von Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen wird am Volkstrauertag, Sonntag, 13. November, der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Vor dem Hintergrund der militärischen Auseinandersetzungen in Syrien und vielen anderen Ländern der Erde ist der Anlass aktueller denn je. Veranstaltungen in der Region Buxtehude und Stade im Überblick:

• Buxtehude: 11.45 Uhr zentrale Gedenkfeier im Stadtpark mit Ansprachen von Vertretern der Hansestadt und Superintendent Dr. Martin Krarup und musikalischer Begleitung durch den Posauennchor der St. Petri-Kirche; Kranzniederlegungen von Vertretern der Hansestadt an den Ehrenmalen um 9 Uhr auf dem Soldatenfriedhof in Neukloster, um 9.25 Uhr in Ottensen, um 9.45 Uhr in Daensen, um 10 Uhr in Eilendorf/Immenbeck, um 10.10 Uhr in Ovelgönne; Gedenkgottesdienst für die Ortschaften Dammhausen, Hedendorf und Neukloster um 13.30 Uhr in der St. Marienkirche in Neukloster, danach Kranzniederlegungen in den Ortschaften; Gedenkfeier mit Kranzniederlegungen für die Ortschaften Eilendorf, Immenbeck und OvelgönneZ/Ketzendorf um 15 Uhr am Ehrenmal in Ketzendorf.

• Stader Ortschaften: 10 Uhr Gottesdienst in der St. Nicolai-Kirche in Bützfleth, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal; 10 Uhr Gottesdienst in der Friedenskapelle in Wiepenkathen, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal in Wiepenkathen, um 11.30 Uhr an der Gedenktafel auf dem Friedhof in Haddorf; 14 Uhr Gottesdienst in der Friedhofskapelle in Hagen, danach Kranzniederlegung an der Gedenktafel. Die zentrale Stader Gedenkfeier findet bereits am Samstag, 12. November, um 16 Uhr auf dem Garnisonsfriedhof, Albert-Schweitzer-Straße, statt.

• Düdenbüttel: 9 Uhr Gottesdienst in der Dorfkapelle, anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal

• Himmelpforten: 10.30 Uhr Gottesdienst in der Friedhofskapelle, danach Gedenkansprache mit Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal

• Groß Sterneberg: 8.45 Uhr Antreten zur Gedenkfeier und Kranzniederlegung für Mitglieder des Schützenvereins und der Feuerwehr vor der Schützenhalle

• Jork: Gottesdienste mit anschließender Kranzniederlegung um 9.30 Uhr in der St. Nikolai-Kirche in Borstel, um 10 Uhr in der St. Martini-Kirche in Estebrügge und um 10.30 Uhr in der St. Matthias-Kirche in Jork

• Apensen: 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche

• Ahlerstedt: 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche, anschließend Gedenkfeier am Kriegerdenkmal

• Moisburg: 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche, 11.15 Uhr Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal vor dem Amtshaus; anschließend Austausch von Erinnerungen, Erfahrungen und Hoffnungen im Amtshaus

• Neu Wulmstorf: 11.30 Uhr zentrale Gedenkfeier der Gemeinde am Ehrenmal auf dem Friedhof bei der Lutherkirche mit Kranzniederlegung und musikalischer Begleitung durch den Posaunenchor und den Gemischten Chor Neu Wulmstorf. Die Ehrenwache stellt das Artillerielehrbataillon 325 aus Munster. Kranzniederlegungen an den Ehrenmalen in Rade um 10 Uhr, in Elstorf um 11.30 Uhr, in Rübke um 12.30 Uhr.