Gemeindebücherei Steinkirchen am Mittwoch geschlossen.

Steinkirchen: Bücherei |

bo. Hollern-Twielenfleth. Die Bücherei in Steinkirchen bleibt am Mittwoch, 24. Mai, wegen einer betrieblichen Veranstaltung geschlossen. Am Freitag nach Himmelfahrt, 26. Mai, ist das Bücherei-Team wie gewohnt von 8.30 bis 12.30 Uhr für die Leser da.