Gitarrenkonzert mit Peter Finger in Buxtehude

bo. Buxtehude. Der herausragende Akustikgitarrist Peter Finger kommt am Samstag, 22. Oktober, nach Buxtehude. In dem Konzert um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, nimmt der Ausnahmekünstler die Zuhörer in seinen musikalischen Kosmos mit. In der Welt von Debussy, Ravel und Strawinsky fühlt er sich ebenso zu Hause wie in rockigen Gefilden und im Jazz. Finger lässt die einzelnen Genres nicht beziehungslos nebeneinander stehen, sondern zu einer Einheit verschmelzen. In Fingerstyle-Spieltechnik lässt er symphonisch-orchestrale Klangwelten auf der Gitarre entstehen.• Eintritt: 15 Euro; www.theaterimhinterhof.de