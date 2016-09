"Goh mi blots af": Gerd Spiekermann erzählt Geschichten in der Ovelgönner Wassermühle

Buxtehude : Wassermühle Ovelgönne |

bo. Buxtehude-Ovelgönne. Ein plattdeutscher Abend mit Gerd Spiekermann findet am Freitag, 7. Oktober, in der Ovelgönner Wassermühle, Hemberg, 7, statt. In dem rustikalen Ambiente des historischen Gebäudes erzählt der Autor und Entertainer um 20 Uhr Geschichten unter dem Motto "Goh mi blots af".

• Eintrittskarten für 12 Euro können bei Heike Benecke, Tel. 04161 - 83182, bestellt werden.