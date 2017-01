Harfenklänge zum Sonntagskaffee im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Zum Nachmittagskaffee mit Harfenmusik lädt das Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1, am Sonntag, 22. Januar, um 16 Uhr ein. In lockerer Kaffeehaus-Atmosphäre unterhalten Schülerinnen der Harfenistin Sylvia Reiß in der Galerie mit einem breit gefächerten Repertoire von Klassik über Folklore und Filmmusik bis hin zu Musik von Astor Piazzolla. Sie spielen auf unterschiedlichen Harfen Stücke aus ihrem Programm, das sie für Wettbewerbe wie "Jugend musiziert" und "Jugend kreativ" vorbereitet haben. Auch ein Trio mit Harfe, Geige und Cello wird musizieren.• Eintritt: frei; www.kulturforum-hafen.de