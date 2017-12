Harfenkonzert mit Sylvia Reiß und ihrem Ensemble in Buxtehude

bo. Buxtehude. In den Genuss eines außergewöhnlichen Konzert, das auf besondere Weise die Sinne anspricht, kommen Zuhörer am Sonntag, 10. Dezember, in Buxtehude. Unter dem Titel "Dem Himmel ganz nah" erklingt um 17 Uhr in der St. Paulus-Kirche an der Finkenstraße zauberhafte Musik auf zwölf Harfen. Sylvia Reiß und ihr junges Harfenensemble verwöhnen ihr Publikum mit zarten und dennoch kräftigen Harfenklängen.

Das Ensemble präsentiert Musik aus unterschiedlichen Kulturen und Jahrhunderten. Dazu gehören Stücke von Turlough o'Carolan, Leonard Cohen und weihnachtliche Lieder. Perlende Arpeggien wechseln mit virtuosen Läufen und tänzerischen Melodien. Mit der großen Konzertharfe, der Tiroler Harfe und der Keltischen Harfe erleben Besucher die heute wichtigsten Harfentypen einzeln und nebeneinander. Durch das Zusammenspiel entsteht eine Klangvielfalt, die gleichermaßen elegant, stilvoll, romantisch und festlich ist.

Alle Arrangements stammen aus der Feder der Buxtehuder Harfenistin Sylvia Reiß. Mit großem Engagement hat sie das Ensemble in den vergangenen zehn Jahren im Landkreis Stade und in Harburg aufgebaut.

Bereits am Samstag, 9. Dezember, gibt das Ensemble um 17 Uhr ein Konzert in der Michaeliskirche in Neugraben.

• Eintritt frei; um eine Spende wird gebeten.