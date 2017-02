"Hast du Angst?, fragte die Maus": Schauspiel für Kinder in Buxtehude

bo. Buxtehude. Das Schauspiel "Hast du Angst?, fragte die Maus" nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Rafik Schami sehen Kinder ab vier Jahren am Donnerstag, 9. Februar, auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastraße 5. Die Vorstellung um 10.30 Uhr ist fast ausverkauft. Ausreichend Karten gibt es noch für die Aufführung um 16 Uhr.

"Die Complizen" bringen Kindern in dem Bühnenstück ein wichtiges Gefühl auf spielerische Art näher: Mama Maus konnte der Katze gerade noch entwischen, doch sie hatte große Angst. Die kleine Maus Mina möchte herausfinden, was Angst ist, klettert aus der sicheren Mäusehöhle und macht sich allein auf den Weg, um andere Tiere zu befragen. Mit Musik, Mitmachelementen und Spaß wird der Angst einiges entgegengesetzt.

• Eintritt: 8 Euro; Karten gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im historischen Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012323. Veranstalter ist das Kulturbüro Buxtehude zusammen mit der Else und Heinrich Klindworth-Stiftung.