"Hello World": Konzert mit Ida Elina im Kulturforum Buxtehude

bo. Buxtehude. Ausgefallene Töne erklingen am Dienstag, 15. November, im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Die finnische Künstlerin Ida Elina spielt um 20 Uhr auf der klassischen Kantele modernen Pop und Jazz von ihrem Album "Hello World".Die Kantele ist ein der Zither ähnliches traditionelles Zupfinstrument aus Finnland, Estland und Karelien. Ida Elina gilt als eine der führenden finnischen Kantelespielerinnen und Singer/Songwriterinnen. Die verschiedenen Klangfarben, die sie der Kantele entlockt, lassen kombiniert mit ihrer ausdrucksstarken Stimme etwas völlig Neues entstehen. Inspiriert von afroamerikanischer Musik, Jazz und Pop ist das rhythmische Element charakteristisch für ihr Spiel.Veranstalter ist die Deutsch-Finnische Gesellschaft.• Eintritt: 12 Euro; www.kulturforum-hafen.de