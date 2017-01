Hempels Beatles-Show in Buxtehude

bo. Buxtehude. Direkt vom Hamburger Kiez kommt die "Hempel's Beatles-Show" am Freitag, 13. Januar, auf die Bühne nach Buxtehude. Stefanie Hempel präsentiert um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, ihre Hommage an die "Fab Four" aus Liverpool.Die Sängerin spannt einen musikalischen Bogen vom Rock 'n' Roll der frühen Tage zu ihren persönlichen Lieblingssongs und den großen Hits der Band. Hempel gewährt einen Blick hinter die Kulissen und erzählt Anekdoten und Geschichten über das wilde Leben der Pilzköpfe in Hamburg und über die Zeit, in der sie laut John Lennon erwachsen wurden. Die Show ist interaktiv: Mitmachen ist erwünscht.Stefanie Hempel ist mit ihrer "Beatles-Tour" inzwischen eine Institution auf St. Pauli. Auf der Ukulele musizierend führt sie Gäste auf den Spuren der "Fab Four" durch das Hamburger Rotlichtmilieu.• Eintritt: 12 Euro; www.theaterimhinterhof.de