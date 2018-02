Hermann Hesse: Vortrag in Buxtehude über sein Leben und Werk

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Über Hermann Hesse referiert Christine Belling am Sonntag, 25. Februar, in Buxtehude. In ihrem Vortrag zeichnet sie um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, das Leben des Dichters nach. Passagen aus Hesses wichtigsten Dichtungen und Bilder runden den Vortrag ab.

• Eintritt: 10 Euro.