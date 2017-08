Hesse und Chopin: Musikalische Lesung im Buxtehuder Kulturforum

Kulturforum am Hafen

Kulturforum am Hafen , Hafenbrücke 1 , 21614 Buxtehude DE

Buxtehude : Kulturforum am Hafen

bo. Buxtehude. Eine musikalische Lesung mit Tiefgang erwartet die Zuhörer im Rahmen des International Music Festivals am Samstag, 12. August, um 20 Uhr im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Die Pianistin Jamina Gerl und der Rezitator Henning Freiberg wandeln auf den Spuren des Schriftstellers Hermann Hesse.

Bei kaum einem anderen Schriftsteller hatte die Musik solch dauernde Wirkung auf die persönliche und dichterische Entwicklung wie bei Hermann Hesse. Sie war die einzige Kunst, die er für absolut unentbehrlich hielt. Jamina Gerl und Henning Freiberg versuchen, dem musikalischen Empfinden dieses großen Dichters mit Auszügen seiner Romane, Briefe und Gedichte zusammen mit Musik von Mozart, Chopin, Liszt und Bach ein Stück näher zu kommen.

• Eintritt: 15 Euro; Kartenvorverkauf im Servicecenter Kultur & Tourismus, Breite Str. 2, in Buxtehude, Tel. 04161 - 501-2345, E-Mail stadtinfo@stadt.buxtehude.de.