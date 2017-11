Hobbykunst im Kuhstall auf Gut Bartmer in Immenbeck

Buxtehude : Gut Bartmer |

bo. Buxtehude-Immenbeck. Zum sechsten Immenbecker Hobbykunstmarkt öffnet das Gut Bartmer, Ardestorfer Weg 1, am Sonntag, 26. November, in Immenbeck die Türen. Von 11 bis 17 Uhr stellen Hobbykünstler aus der Umgebung im alten Kuhstall ihre handgefertigten Kunstwerke aus. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher stöbern sowie Kaffee und Kuchen genießen. Der Erlös der Kaffeetafel wird gespendet.