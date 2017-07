Höchster Genuss beim "International Music Festival" - Karten für Konzerte in Buxtehude, im Alten Land und in Harburg im Vorverkauf

Darauf dürfen sich Liebhaber klassischer Musik freuen: Für das "International Music festival" kommen im August Stars, die auf den großen Bühnen der Welt auftreten, und hochtalentierte Nachwuchskünstler aus dem In- und Ausland in die Region. Mit ihren Konzerten in Buxtehude, im Alten Land und in Harburg möchten sie ein musikalisch hochkarätiges Klassik-Feuerwerk zünden. Das Festival unter der bewährten Leitung von Dieter Klar und dem chinesischen Pianisten Haiou Zhang findet mittlerweile das achte Mal statt und hat sich aufgrund seines außergewöhnlichen Konzepts und der großen Besucherresonanz zu einem festen Bestandteil der überörtlichen Kulturszene entwickelt. Veranstalter ist das Kulturforum am Hafen in Buxtehude.Eröffnet wird das Festival mit dem Konzert am Donnerstag, 10. August, um 20 Uhr in der St. Petri-Kirche in Buxtehude. Das Streicherensemble "Quatuor Hermès", Haiou Zhang (Klavier) und Solenne Païdassi (Violine) spielen das Streichquartett f-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die Carmen Fantasie von Georges Bizet/Franz Waxman und das Concerto in D-Dur für Klavier, Violine und Streichquartett von Ernest Chausson. Dasselbe Programm ist übrigens im Vorwege schon im "Factory Concert" am Mittwoch, 9. August, um 20 Uhr im Speicher am Kaufhauskanal in Harburg, Blohmstr. 22, zu erleben.• Karten für das Konzert in Buxtehude kosten zwischen 10 und 18 Euro und sind im Servicecenter Kultur & Tourismus, Breite Str. 2, in Buxtehude, ( 04161 - 5012345, E-Mail stadtinfo@stadt.buxtehude.de erhältlich. Der Eintritt zum Konzert in Harburg kostet 18 Euro; Kartenvorverkauf bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, ( 040 - 766919975, E-Mail info@sparkasse-harburg-buxtehude.de; Infos auf www.klassik-buxtehude.de.