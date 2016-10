bo. Buxtehude. Eine Hubertusmesse wird am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr in der St. Petri-Kirche in Buxtehude gefeiert. Der besondere Gottesdienst findet zu Ehren des Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jagd, statt. Die Predigt hält Pastor Thomas Haase. Das Jagdhorn- und Parforcehorn-Ensemble der Bläsergruppe Estetal sorgt für den musikalischen Rahmen und begrüßt die Besucher bereits ab 16.40 Uhr mit stimmungsvollen Melodien am offenen Feuer vor der Kirche.

Im Anschluss gibt es bei Brot und Wein die Gelegenheit, den Abend mit Gesprächen ausklingen zu lassen.