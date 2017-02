"Hymne à l'amour": Hommage an Edith Piaf im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Mit einer "Hymne à l'amour" - einer Hommage an Edith Piaf - verzaubert Chansonnière Anna Haentjens das Publikum am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr das Publikum im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Mit Sven Selle (Klavier) und Heiko Quistor (Akkordeon) präsentiert sie 17 berühmte Chansons des Weltstars, u. a. "Non, je ne regrette rien", "Milord" und "La vie en rose".Die meisten Stücke singt Haentjens auf Französisch, manche in deutscher Übersetzung. Mit biografischen Anmerkungen und Anekdoten gibt sie zwischen den Liedern Einblick in das exzessive Leben der Piaf (1915-1963).• Eintritt: 15 Euro; www.kulturforum-hafen.de