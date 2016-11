"Ich und Kaminski": Kinofilm im Buxtehuder Kulturforum

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Den Film "Ich und Kaminski" zeigt die Kommunale Initiative Kino (KIK) am Donnerstag, 10. November, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. In der Verfilmung des Romans von Daniel Kehlmann will ein eitler Kunstkritiker eine sensationelle Biographie über den Maler Manuel Kaminski schreiben und besucht zu diesem Zweck den Künstler, der als Einsiedler in den Schweizer Alpen lebt.

• Eintritt: 5 Euro.