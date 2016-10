"Ihr Himmel, Luft und Wind": Konzert mit der "Capella de la Torre" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Mit der "Capella de la Torre" kommt am Samstag, 22. Oktober, der diesjährige "Echo Klassik"-Preisträger nach Buxtehude. In der Reihe "Renaissance-Musik an Elbe und Weser" präsentiert das Ensemble für Alte Musik um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche sein Programm "Ihr Himmel, Luft und Wind" mit Pilgermusik der frühen Neuzeit. Unter der Leitung von Katharina Bäuml tritt außerdem die englische Sopranistin Margaret Hunter auf.Die "Capella de la Torre" hat sich auf Musik für historische Blasinstrumente wie Schalmei, Pommer, Dulzian, Posaune und Zink spezialisiert. In ihrem Konzert folgt sie musikalisch den Pilgerwegen Europas im Mittelalter und in der Renaissance. Die Musikstücke haben einerseits geistliche Inhalte, beschreiben andererseits das Reisegeschehen und die umgebenden Naturerscheinungen.• Karten für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) gibt es im Vorverkauf im Musik Markt Buxtehude und per E-Mail an hapegross@gmx.de; www.capella-de-la-torre.de