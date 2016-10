bo. Buxtehude. "Im Süden von Polen" heißt der Bildervortrag von Christine Belling über Breslau und das schlesische Riesengebirge am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1.Breslau blickt auf eine wechselvolle 1.000-jährige Geschichte zurück. Am Drehpunkt wichtiger Fernrouten an der Oder gelegen, entwickelte sich der Ort zu einer bedeutenden Handelsstadt mit einem multikulturellen Erbe. Südwestlich erhebt sich das Riesengebirge mit der Schneekoppe aus der Tiefebene. Die Vorgebirgslandschaft ist eine der schlösserreichsten Regionen Europas.• Eintritt: 10 Euro; www.christine-belling.de