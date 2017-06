"Inspektor Takeda und der leise Tod": Lesung mit Henrik Siebold in Buxtehude

Krimi-Lesung mit Henrik Siebold in Buxtehude



bo. Buxtehude. Der Krimi-Autor Henrik Siebold kommt am Freitag, 16. Juni, nach Buxtehude. In der Altstadt-Buchhandlung, Lange Straße 49, liest er um 19.30 Uhr aus seinem neuen Roman "Inspektor Takeda und der leise Tod".

Der Krimi spielt in der Hamburger HafenCity: Als ein gefeierter Star der Internetszene tot aufgefunden wird, sind Kenjiro Takeda, eigentlich Inspektor der Mordkommission in Tokio, und seine Hamburger Kollegin Claudia Harms besonders gefordert. Der Tote hatte offenbar viele Feinde, doch ins Visier der beiden Ermittler gerät sofort die Ehefrau des Ermorderten. Sie übt auf Takeda eine besondere Faszination aus: Er liebt amerikanischen Jazz, europäische Frauen und arbeitet mit ganz eigenen Methoden.

• Eintritt: 10 Euro; Karten gibt es in Altstadt-Buchhandlung, in der Stadtbibliothek und an der Abendkasse.