Irish Folk mit "Larry Mathews Blackstone" im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Den Folk der "grünen Insel" bringt "Larry Mathews Blackstone" am Samstag, 22. Oktober, nach Buxtehude. Harmonische Arrangements und packende Rhyhtmen in traditionellem irischen und modernen Sound zeichnen die Band aus. Die vier Musiker treten um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, auf.Larry Mathews stammt von der Südwestküste Irlands. Der Gitarrist, Geiger, Sänger und Songwriter stand schon mit den "Dubliners" und Achim Reichel auf der Bühne. Zur Band gehören Ralph Bühr aus Seevetal (Gitarre, Mandoline), Bernd Haseneder aus Harburg (Bodhrán, Cajón, Percussion) und Henning Wulf aus Hamburg (Whistles, Uilleann Pipe, Banjo). Irische Jigs und Reels, melancholische Balladen und rockige Eigenkompositionen hat die Band im Repertoire.• Eintritt: 13 Euro; www.larrymathews.de