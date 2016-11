bo. Buxtehude. Der Globetrotter Reinhard Pantke war im Sommer und Winter mehrere Monate in Island unterwegs. Impressionen seiner Reise, die er mit dem Fahrrad und zu Fuß zurücklegte, zeigt er in seiner digitalen Dia- und Filmshow "Island im Wandel der Jahreszeiten" am Montag, 7. November, um 19 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5. In seinen Fotos hat Pantke die einzigartigen Landschaften und die Farbenpracht der isländischen Natur festgehalten.• Eintritt: 10 Euro (ermäßigt: 8 Euro); www.reinhard-pantke.de