Jakobsweg und Südafrika: Zwei Multivisionsshows mit Roland Marske in Buxtehude

bo. Buxtehude. Zu fernen Reisezielen nimmt Roland Marske sein Publikum am Montag, 15. Januar, in Buxtehude mit. Der Globetrotter und Fotograf präsentiert auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastr. 5, zwei Multivisions-Shows: Um 17 Uhr berichtet er von seiner Wanderung auf dem Jakobsweg. Mehr als 800 Kilometer legte er zu Fuß auf dem Pilgerweg von den französischen Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens zurück.

"Vom Kap zum Krüger" heißt die Südafrika-Show um 19.30 Uhr. Marske stellt die vielseitigen Landschaften und die Großstädte vor. Einer der Höhepunkte ist die fantastische Gebirgswelt der Drakensberge (Foto).

Marske kommt am Montag, 29. Januar, erneut nach Buxtehude. Dann zeigt er auf der Halepaghen-Bühne um 17 Uhr die Show "Zwei Esel auf Pilgerreise - von Istanbul nach Jerusalem" und um 19.30 Uhr "Neuseeland - 200 Tage Auszeit".

• Eintritt: jeweils 11 Euro.