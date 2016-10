Japanischer Kinofilm "Kirschblüten und rote Bohnen" im Kulturforum Buxtehude

bo. Buxtehude. Den japanischen Kinofilm "Kirschblüten und rote Bohnen" aus dem Jahr 2016 zeigt die Kommunale Initiative Kino am Donnerstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen in Buxtehude, Hafenbrücke 1. Die Drama-Komödie von Naomi Kawase spielt in einem Imbiss. Der glücklose Besitzer Sentaro stellt die alte, sonderbare Tukue ein, die eine besonders schmackhafte Bohnenpaste herzustellen weiß, aber ein Geheimnis hütet.• Eintritt: 5 Euro; www.kulturforum-hafen.de