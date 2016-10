Buxtehude : Stadtbibliothek |

bo. Buxtehude. Der bekannte Märchenerzähler Jörn-Uwe Wulf ist am Samstag, 29. Oktober, zu Gast in Buxtehude. Beim internationalen Märchenfestival trägt er um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Fischerstr. 2, alte überlieferte Geschichten aus Vietnam, Indien, China und der Provence vor, in denen es um verschiedene Aspekte von Grenzverletzungen geht. Die Märchen sind in eine Rahmenerzählung eingebettet.

Der Soropitimst International Club Buxtehude bietet ein Buffet an. Der Abend findet zugunsten eines geplanten Poetry Slams zum Thema "Märchenhafte Verwandlungen" statt.

• Eintritt: 5 Euro.