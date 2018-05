Kabarett "genau Richtig" mit Martina Schwarzmann in Buxtehude

bo. Buxtehude. "genau Richtig" befindet Kabarettistin Martina Schwarzmann in ihrem neuen Programm. Die Künstlerin ist am Montag, 28. Mai, zu Gast in Buxtehude. Der "Kleinkunst-Igel" Buxtehude hat die charmante Oberbayerin für einen Auftritt um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne, Konopkastraße 5, verpflichtet.

Die beliebte und vielfach preisgekrönte Kabarettistin mit dem trockenen Humor und unbestechlichen Blick für die Tücken des Alltags präsentiert ihr sechstes Bühnenprogramm. Darin singt und erzählt sie vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens, das sie nach wie vor voll im Griff hat. Als Ehefrau eines Landwirts und Mutter von drei Kindern kämpft sie tapfer mit den Widrigkeiten des Familienalltags.

• Eintritt: ab 15 Euro.