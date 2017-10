Kabarett-Lese-Show "Kommissar Engelmann ermittelt" in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. Mit einer liebevollen Hommage an die Krimis der 1960er und 1970er Jahre ist Sascha Gutzeit am Samstag, 21. Oktober, zu Gast in Buxtehude. Unter dem Titel "Kommissar Engelmann ermittelt" schlüpft der Autor, Schauspieler, Sänger und Entertainer um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 35, in die Rolle eines Kripobeamten vom alten Schlag, der mit Hut, Trenchcoat und einem Faible für Cognac im Dienst einer Krimiserie von damals entsprungen sein könnte.

Gutzeit liest und spielt nicht nur die schrägen Fälle seines Retro-Ermittlers, sondern singt auch so manchen Song, der dem Kommissar auf den Leib geschrieben ist. Das Publikum darf sich auf eine rasante Show mit Situationskomik und Wortwitz freuen.

• Eintritt: 13 Euro.