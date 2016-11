Kabarett mit Christian Ehring in Buxtehude: "Keine weiteren Fragen"

bo. Buxtehude. Christian Ehring hat "Keine weiteren Fragen". Der Kabarettist und Moderator des NDR-Satiremagazins "Extra 3" ist mit seinem gleichlautenden musikalischen Solo-Programm am Freitag, 25. November, um 20 Uhr auf der Halepaghen-Bühne in Buxtehude, Konopkastr. 5, zu Gast."Keine weiteren Fragen" ist ein aktueller Lagebericht aus dem Komfortzonenrandgebiet der Gesellschaft. Den Deutschen geht es scheinbar gut - wirtschaftlich und politisch. Doch angesichts von Klimawandel, Islamischem Staat, Flüchtlingsströmen und dem Auseinanderbrechen Europas schleichen sich inzwischen selbst bei Hochleistungsverdränger erste Zweifel ein: Sind das beherrschbare Krisen oder schon schwere Ausnahmefehler?• Karten ab 15 Euro gibt es bei Allerleibuch am Torfweg in Buxtehude, Tel. 04161 - 84466; Veranstalter ist der Kleinkunst-Igel Buxtehude; www.kleinkunst-igel.de