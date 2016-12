Kinderchor sucht Verstärkung

ab. Neu Wulmstorf. Der Kinderchor der Luther Kirchengemeinde in Neu Wulmstorf sucht kleine Mitstreiter: Am 11. Januar sind Kinder ab sechs Jahren zum Mitsingen eingeladen. Geprobt wird immer mittwochs von 16 bis 16.45 Uhr in der Singschule des Gemeindehauses I (An der Lutherkirche). Wer möchte, kann in eine Probestunde "hineinschnuppern". Neben dem Singen sorgen Musik- und Bewegungsspiele für Spaß und Abwechslung.

Weiter Infos bei Claudia Kusch unter Tel. 040 - 68998911.