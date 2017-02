Kulturforum am Hafen

Kulturforum am Hafen , Hafenbrücke 1 , 21614 Buxtehude DE

Buxtehude : Kulturforum am Hafen |

bo. Buxtehude. Im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, wird am Donnerstag, 23. Februar, die Kino-Leinwand ausgerollt. Die Kommunale Initiative Kino präsentiert um 20 Uhr den Film "Toni Erdmann".

Regisseurin Maren Ade erzählt eine Vater-Tochter-Geschichte: Musiklehrer Winfried besucht spontan seine Tochter, die als Unternehmensberaterin auf Geschäftsreise in Rumänien unterwegs ist. Doch der humorvolle Alt-68er und die rationale Karrierefrau sind sich fremd.

• Eintritt: 5 Euro.