Konzert der "AfroGospel VoiCes" in Buxtehude

Buxtehude : Freie evangelische Gemeinde |

bo. Buxtehude. "Kirche goes Gospel" heißt es am Freitag, 24. November, in der Freien evangelischen Gemeinde in Buxtehude, Apensener Str. 87, in Buxtehude. Folarin Omishade und die "AfroGospel VoiCes" präsentieren um 19 Uhr mit den Chören "The Worshippers" aus Buxtehude und "The Hamburg Gospel Ambassadors" ein mitreißendes Konzert. Zuhörer dürfen sich auf afrikanische Urgospel, zeitgenössische und traditionelle Gospel freuen.

70 Chorsänger und drei Solisten singen Lieder, die mit ihrer Freude und Hoffnung Herz und Seele berühren. Neben dem Chorleiter Omishade gehören Soul- und Jazz-Diva Dr. Julie Silvera und ruth Lomboto, Finalistin der TV-Casting-Show "The Voice Of Germany", zu den "AfroGospel VoiCes".

• Eintrittskarten für 15 Euro plus Vorverkaufsgebühren (Schüler/Studenten 11 Euro, Kinder unter zehn Jahren frei) gibt es im Servicecenter Kultur & Tourismus im Rathaus Buxtehude, Breite Str. 2, Tel. 04161 - 5012345. Restkarten kosten an der Abendkasse 18 Euro.