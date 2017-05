Konzert der Buxtehuder Musikzüge mit einem niederländischen Blasorchester

Buxtehude : Sparkasse Harburg-Buxtehude |

bo. Buxtehude. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude und die Buxtehuder Musikzüge präsentieren am Freitag, 26. Mai, ein Blasmusikkonzert mit musikalischen Gästen: Der Spielmannszug und das Blasorchester "Harmonie St. Gregorius Haanrade" aus Kerkrade in den Niederlanden statten auf ihrer Konzertreise durch Norddeutschland der Estestadt einen Besuch ab.

Beide Orchester wollen mit dem Freundschaftskonzert um 19 Uhr in der Sparkasse, Bahnhofstraße 16-18, beweisen, was mit "Spielmannszug-Musik" klanglich alles möglich ist. Die Niederländer haben nicht nur klassische Blasmusik, sondern auch moderne Stücke im Repertoire. Sie bringen die Sopranistin Floor Bosman mit, die u. a. die Arie "Habanera" aus der Oper "Carmen" von Georges Bizet singt.

• Eintritt: 5 Euro; Da die Plätze begrenzt sind, bitten die Organisatoren um Kartenreservierung unter Tel. 04161 - 53202, E-Mail vorstand@buxtehuder-musikzuege.de zu reservieren.