Konzert der VHS-Bläserklasse in der Buxtehuder St. Paulus-Kirche

bo. Buxtehude. Auf eine musikalische Reise durch mehrere Länder und unterschiedliche Musikrichtungen nimmt das Klarinetten- und Saxophon-Ensemble der Volkshochschule Buxtehude die Zuhörer am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr in der St. Paulus-Kirche in Buxtehude, Finkenstraße 51, mit. Das Konzert umfasst verschiedenste Melodien von klassischen Stücken bis Pop.

Die Bläserklasse spielt unter Leitung von Arben Gruja und geht aus Musikkursen hervor, die Gruja seit zwei Jahren an der VHS anbietet. Inzwischen gibt es vier Gruppen mit 25 Mitgliedern.