Konzert für Kinder mit "Frank und seinen Freunden" in Hemmoor

bo. Hemmoor. Ein Mitmach-Spaß für die ganze Familie verspricht das Konzert mit "Frank & seinen Freunden" am Sonntag, 13. November, in Hemmoor zu werden. Der Osnabrücker Kindermusiker Frank Acker möchte mit seiner Show um 15 Uhr im DRK-Familienzentrum, Oestinger Weg 19, besonders das junge Publikum begeistern. Unterstützt von seinen Freunden, den lebensgroßen Figuren "Zappeltier" und "Prinzessin Mikidoo", animiert er Kinder zum Mitsingen und Tanzen. Das Konzert dauert ca. 50 Minuten.

Das Konzert wird unterstützt von "Mitten drin! - Jung und aktiv in Niedersachsen", einer Initiative des Deutschen Kinderschutzbundes.

• Eintritt: 5 Euro für Erwachsene; jeder Erwachsene kann bis zu vier Kinder kostenlos in das Konzert mitnehmen.