Buxtehude : Kulturforum am Hafen

bo. Buxtehude. "Lucie, Guido & Friends" geben sich am Freitag, 15. Dezember, die Ehre im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Um 20 Uhr beginnt das Konzert mit Lucie Cerveny (Klavier) und Guido Jäger (Kontrabass). Das Programm bietet unter anderem Soul, Blues, Jazz und alte Schlager, wobei die Musik auf den jeweiligen Gastmusiker abgestimmt wird. An diesem Abend ist es Volker Moritz.

Der Profi-Musiker (Klarinette, Tenorsaxophon und Gesang) spielt im Live-Orchester bei verschiedenen Musical-Produktionen wie "Cats", "Phantom der Oper" und "Tanz der Vampire". Es zieht ihn aber auch immer wieder mit seiner Band auf die Bühne, wo er seiner Freude an der Improvisation Ausdruck verleiht.

• Eintritt: 12 Euro.