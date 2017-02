Konzert mit Anne Haigis auf ihrer "Companions"-Tour in Buxtehude

Auf ihrer "Companions"-Tour kommt Anne Haigis nach Buxtehude. Dem Kulturforum am Hafen ist es gelungen, die erstklassige Sängerin und Musikerin am Samstag, 18. Februar, für ein Konzert zu engagieren. Der Auftritt findet um 20 Uhr im Saal der ehemaligen Malerschule, Hafenbrücke 1, statt.Mit ihrem Album "15 Companion" im Gepäck, kombiniert Haigis an diesem Abend einige ihrer Hits mit Titeln anderer Musiker. Mit ihrer unverwechselbaren, mal rauen, mal sanften, aber stets kraftvollen Stimme schlägt sie mühelos Brücken vom US-Southern Rock über Blues zu Gospel und Folk, Genres, mit denen sie von jeher tief verwurzelt ist. Ina Boo begleitet die Künstlerin und sorgt an Gitarre und Piano für stimmige Gegenparts zu Haigis' zwölfsaitiger Gitarre.Seit den 1980er Jahren steht Anne Haigis für einen künstlerisch hohen Standard in der hiesigen Musikszene. Von dem Jazzpianisten Wolfgang Dauner entdeckt, hat sie im Laufe ihrer Karriere mit Stars wie Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren und Wolf Maahn zusammen gearbeitet.• Eintritt: 18 Euro; www.kulturforum-hafen.de