Konzert mit dem Duo "Winter!" im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Im Duo "Winter!" machen Vater und Tochter musikalisch gemeinsame Sache: Der Buxtehuder Musiker Harald Winter und seine Tochter Zoé geben am Freitag, 2. Juni, ein Konzert im Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1. Mit Gitarre, Harfe, Percussion und Gesang präsentieren sie um 20 Uhr ein Programm, das die Zuhörer zum "Aufstehen!" auffordert.Vor dem Hintergrund zunehmender Verrohung, Menschenverachtung, Ausbeutung, Kriegsgefahr und Umweltzerstörung liefert das Duo "Winter!" neue Lieder zu dem, was dem Menschen lieb und teuer ist. Frisch komponierte Songs über Gefühle Hoffnung und Lust, Wut und Trauer gehören ebenso dazu wie Spottlieder, in Verse gegossene Absurditäten und Lieder, die Kraft für das Streiten um menschenwürdige Verhältnisse geben - zum Zuhören und Mitsingen.Harald Winter ist engagierter Gitarrist, Percussionist, Chorleiter und Komponist aus Buxtehude. Seine Tochter Zoé studiert Harfe und Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Zu dem Konzert werden noch Überraschungsgäste erwartet.• Eintritt: 10 Euro; www.kulturforum-hafen.de