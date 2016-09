bo. Buxtehude. Unter dem Titel "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" steht das Konzert am Samstag, 24. September, um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche in Buxtehude. Der Kammerchor des Kirchenkreises führt die großartige Motette "Jesu meine Freude" von Johann Sebastian Bach auf sowie weitere vier- bis achtstimmige Werke von Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Francis Poulenc, Trond Kverno und Eric Whitacre.

Als Instrumentalisten wirken Barbara Hofmann (Gambe) und Martin Böcker (Orgel) mit, die das Konzert mit Orgelmusik von Georg Philip Telemann und Johann Schop ergänzen. Die Gesamtleitung hat Kreiskantorin Sybille Groß.

Für den Kammerchor schließt sich eine einwöchige Konzertreise nach Südtirol und in die Schweiz an. Geplant sind vier Auftritte in den Kirchen von Vinschgau, Müstair, Meran und Bozen.

• Eintritt frei; am Ausgang wird um eine Spende gebeten.