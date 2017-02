Auf Klangreisen in die weite Welt musikalischer Begegnungen begleiten die Zuhörer den Schweizer Gitarristen Attila Vural am Donnerstag, 2. März, in Buxtehude. Das Konzert des erstklassigen Künstlers beginnt um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1.Vural lässt sich von unterschiedlichen Musikstilen inspirieren. Südamerikanische Rhythmen, dem Jazz entlehnte Tonfolgen und poppige Melodien fließen in seine Kompositionen ein. Vural spielt Solo-Gitarre in sechssaitiger und zwölfsaitiger Version sowie eine Mandolinen-Dobro-Kombination. Seine Spielweise ist perkussiv mit klassischen Saitenklängen.• Eintritt: 12 Euro; www.lavural.ch