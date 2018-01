Konzert mit der Country- und Oldie-Band "Wild Buckaroos" in Buxtehude

Buxtehude : Theater im Hinterhof |

bo. Buxtehude. Die Countryband "Wild Buckaroos" kommt am Samstag, 20. Januar, nach Buxtehude. Die fünfköpfige Formation aus Neugraben tritt um 20 Uhr im Theater im Hinterhof, Hauptstraße 34, auf. Zum Repertoire gehören neben Country-Songs auch Oldies, Folk und New Country. Mit großer Spielfreude bringen die Musiker viele bekannte Lieder der 1960er und 1970er Jahre in Erinnerung.

Die Freude an der Country-Musik hat vor neun Jahren eine Reihe von Musikern in Neugraben zusammengeführt. Als "Country Roads and Trains" traten sie u. a. bei Stadtteilfesten auf. Inzwischen heißt die Band "Wild Buckaroos" und hat ihr Repertoire erweitert. Zur jetzigen Besetzung gehören seit 2014 Matthias Hargens (Bass), David Sommer (Gitarre), Anie Hargens (Percussion), Kerstin Peckmann (Gesang) und Axel Peckmann (akustische Gitarre).

Das Theater-Team und die Peckmanns kennen sich schon viele Jahre. Für die zahlreichen Hilfestellungen, die die Musiker dem Theater gegeben haben, bietet das Hinterhof-Team der Band jetzt die Möglichkeit, in Buxtehude ein Konzert zu geben.

• Eintritt: 13 Euro.