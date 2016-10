Konzert mit der "Kaktusblüte" im Buxtehuder Kulturforum

bo. Buxtehude. Die Musikgruppe "Kaktusblüte" tritt am Freitag, 4. November, um 20 Uhr im Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, auf. Seit mehr als 20 Jahren ist die Band um die Sängerinnen Heidi Evans, Madeleine Yeoh und Christa Ehlers mit mehrstimmigem Harmoniegesang in Norddeutschland unterwegs.Der Evergreen "Mein kleiner grüner Kaktus" bescherte der Musikgruppe "Kaktusblüte" ihren Namen. Gesungen wird aber alles, was Spaß macht und gut klingt. Schottische Balladen, Country-Songs, Oldies, Lieder aus den 1920er Jahren und eigene Titel gehören zum internationalen Repertoire. Die drei Sängerinnen werden von Hans-Georg von der Reith (Gitarre) und Matthias Zeißig (Kontrabass) musikalisch begleitet. Karl-Heinz Ehlers führt durch das Programm.• Eintritt: 12 Euro; www.kulturforum-hafen.de