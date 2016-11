Konzert mit "elbsand" in der Ovelgönner Wassermühle

bo. Buxtehude-Ovelgönne. Die Band "elbsand" gibt am Samstag, 26. November, um 20 Uhr ein Konzert in der Ovelgönner Wassermühle, Hemberg 7. In dem rustikalen Ambiente des historischen Gebäudes wollen die fünf Musiker das Publikum mit Songs von Elvis Presley bis Udo Lindenberg begeistern. Die Band wechselt zwischendurch zu akustischen Gitarren und spielt einige Stücke "unplugged".

• Karten für 12 Euro (Abendkasse 14 Euro) gibt es unter Tel. 04162 - 9085185.