Konzert mit "Liederjan" in Buxtehude

bo. Buxtehude. Eine freche musikalische Brise aus dem Norden weht am Samstag, 5. November, durch das Theater im Hinterhof in Buxtehude, Hauptstraße 34. Die Gruppe "Liederjan" nimmt in ihrem Konzert um 20 Uhr den Zeitgeist auf die Schippe.Die drei Musikanten von der Waterkant sind Folksänger, Liedermacher, Entertainer und manchmal auch Komödianten. In ihren Liedern enttarnen sie Widersprüche, führen menschliche Schwächen vor und erzählen kleine Geschichten, die das Leben schrieb. Die Texte sind skurril, heiter und bissig, stimmen aber auch mal nachdenklich.Der Auftritt der Gruppe gleicht einer heiteren Instrumentenkunde. Zum Einsatz kommen Gitarre, Mandoline, Bouzouki, Flöte, Akkordeon, Saxophon, Posaune, Tuba, Cello und Teufelsgeige.Der Soroptimist International Club Buxtehude bietet Getränke und Speisen an. Mit dem Reinerlös des Abends sollen u. a. BSV-Jahresmitgliedschaften für zwei syrische Familien mit sieben und fünf Kindern bezahlt werden.• Eintritt: 15 Euro; www.theaterimhinterhof.de