bo. Buxtehude. m Buxtehuder Kulturforum am Hafen, Hafenbrücke 1, startet mit "Lucie live & friends" am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr eine neue Konzertreihe. Nach einem erfolgreichen ersten gemeinsamen Konzert in der Estestadt beschlossen die tschechische Sängerin und Pianistin Lucie Cerveny und der Kontrabassist Guido Jäger, in Zukunft regelmäßig zusammen aufzutreten und noch jeweils einen weiteren Musiker als Überraschungsgast einzuladen.Das Programm umfasst Soul, Blues, Jazz und alte Schlager, darunter viel Bekanntes, aber auch Neues aus eigener Feder. Die Schwerpunkte variieren, je nachdem welcher Gastmusiker hinzukommt.Lucie Cerveny ist ausgebildete Sängerin und Pianistin im Bereich Jazz/Pop. Guido Jäger ist nicht nur Bassist im Giora-Feidman-Trio, sondern spielt u. a. auch im "Kibardin Quartett" und bei "Sureste Tango".• Eintritt: 10 Euro; www.kulturforum-hafen.de